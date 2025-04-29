На границе с Польшей образовалась огромная очередь

На границе с Польшей образовалась огромная очередь1
- 29.04.2025, 14:23
1500 легковушек и 70 автобусов ожидают выезда из Беларуси.
К завершению трех выходных дней очередь легкового транспорта и автобусов в Польшу остается существенной. По состоянию на 13:00 въезда на территорию пункта пропуска Тересполь ожидают около 1600 единиц транспорта, сообщает «Онлайнер».
Прогнозируя рост пассажиропотока в Польшу, белорусская сторона накануне приняла меры по увеличению числа сотрудников в сменах. Это позволило увеличить скорость оформления лиц и транспорта в пункте пропуска Брест в обоих направлениях.