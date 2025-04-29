Дроны ВСУ атаковали военный аэродром «Саваслейка»
- 29.04.2025, 14:34
Также был поражен завод взрывчатых веществ в Дзержинске.
Как выяснила ASTRA, украинские беспилотники атаковали сегодня ночью авиабазу «Саваслейка» (в/ч 83122) в городском округе Кулебаки в Нижегородской области, а также ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» — градообразующее предприятие Дзержинска, входящее в военно-промышленный комплекс России. Об этом сообщили источники ASTRA в силовых ведомствах Украины и в спасательных службах России. Предварительно, военный аэродром атаковали как минимум 8 БПЛА, 7 из них были сбиты, а завод — 2 беспилотника. О последствиях неизвестно, сотрудников завода во время атаки эвакуировали, выяснила ASTRA.
«Саваслейка» — авиабаза в Нижегородской области, на которой дислоцирован филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний МО РФ (бывший 4-й Центр боевого применения и переучивания летного состава ВВС России). В последний раз авиабазу атаковали в августе 2024 года.
Завод имени Я. М. Свердлова в Дзержинске производит взрывчатые вещества. Завод включен в санкционный список Украины «за поддержку действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». 23 июня 2023 года завод включен в санкционный список стран Евросоюза, также завод находится под санкциями США, Великобритании, Японии и Швейцарии. В последний раз его атаковали 9 апреля 2025 года. Тогда ASTRA выяснила, что в результате атаки на заводе была повреждена трубопроводная эстакада и 2 цеха.