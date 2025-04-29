Прокуратура раскрыла детали бегства Януковича из Украины 29.04.2025, 14:48

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Виктор Янукович

Особую роль в этих событиях играла телефонная связь.

К побегу Виктора Януковича из Украины в 2014 году были непосредственно причастны представители Российской Федерации.

По словам прокурора по делам Майдана Дениса Иванова, в вывозе януковича активно участвовали охранник Путина Сергей Морозов и тогдашний командующий Южного военного округа Александр Галкин.

В ходе судебного разбирательства удалось установить точные маршруты передвижения Януковича после событий на Майдане. Также собрали доказательства, кто помогал ему покинуть территорию Украины, пишет «Стопкор».

Установлено, что Янукович бежал под сопровождением специальных служб Российской Федерации и при поддержке подразделений вооруженных сил России. Именно они обеспечивали охрану, транспортировку и координацию его перемещений.

Особую роль в этих событиях играла телефонная связь. Одним из телефонов, которым пользовался Янукович во время бегства, осуществлялись регулярные соединения с Сергеем Морозовым — личным охранником Путина.

На сегодняшний день эти данные официально зафиксированы в материалах дела, рассматриваемого в суде. Прокуратура продолжает расследование, чтобы полностью установить все детали сделки по вывозу экс-президента.

Напомним, высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о национализации имущества бывшего главного охранника Януковича – Вячеслава Занецкого. Он возглавлял службу безопасности президента-беглеца с 2008 по 2012 год, а после начала вооруженной агрессии РФ сбежал из Украины.

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