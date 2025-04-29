Polititco: Путин не хочет, чтобы Си прятался в мавзолее Ленина от дронов 4 29.04.2025, 15:05

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Фото: Getty Images

Киев возмущен планами России по одностороннему перемирию на 9 мая.

Объявление Путиным трехдневного перемирия с 8 мая украинцы воспринимают не как акт милосердия, а как цинизм, пишет Вероника Мелькозерова для Politico (перевод — сайт Charter97.org).

С учетом того, что 9 мая Москва готовится к параду в честь 80-летия победы во Второй мировой войне с участием иностранных лидеров, в Киеве считают, что Кремль использует перемирие исключительно в своих интересах.

«И снова попытка манипуляции: по какой-то причине все должны дождаться 8 мая, чтобы прекратить огонь — просто ради того, чтобы Путин мог провести парад в тишине. Мы ценим человеческие жизни, а не парады. Вот почему мы и весь мир считаем: нет смысла ждать 8 мая», — заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вечером.

«Перемирие не должно быть на пару дней, чтобы потом снова начать убивать. Оно должно быть немедленным, полным и безоговорочным — хотя бы на 30 дней, чтобы обеспечить его безопасность и гарантии. Это может стать основой для настоящей дипломатии», — добавил он.

Ранее российские войска нарушили собственное однодневное «пасхальное» перемирие через несколько часов после его объявления, обвинив в срыве Украину, и вскоре возобновили массированные бомбардировки.

9 мая, день победы над нацистской Германией, стал центральным символом современной милитаристской идеологии России. На парад в Москву, как ожидается, приедут высокопоставленные иностранные гости, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Словакии Роберта Фицо и президента Сербии Александра Вучича.

«Путину нужно перемирие с 8 по 11 мая, чтобы не пришлось прятать Си и других уважаемых гостей в мавзолее Ленина от украинских дронов», — написал в Facebook Анатолий Амелин, директор Украинского института будущего.

Хотя российская армия имеет тактическое преимущество и продвигается в Донецкой области, Украина успешно проводит атаки по российским военным объектам, нефтебазам и даже по высшему командному составу.

С 2022 года Киев не раз наносил удары по Москве дронами. Один из них упал на крышу Кремля в мае 2023 года. Последняя крупная атака произошла в прошлом месяце — российская ПВО заявила о перехвате как минимум 91 дрона над столицей.

«Путин хочет создать иллюзию для населения, что Россия до сих пор великая победоносная держава. Но она ею больше не является, и Украина это доказала. Великая держава не может допустить, чтобы часть ее территории была оккупирована меньшей по размеру страной», — заявил глава комитета по международным делам Верховной Рады Александр Мережко, имея в виду украинскую оккупацию части Курской области РФ.

По его словам, Путин хочет хотя бы на время праздников уберечься от украинских ударов. Кроме того, добавил Мережко, объявляя одностороннее перемирие, российский лидер пытается создать видимость, будто он не полностью отвергает мирный план президента США Дональда Трампа.

В Киеве уверены: всякий раз, когда Россия объявляет перемирие, она просто использует эту паузу, чтобы собраться с силами и подготовиться к новой атаке.

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