Названа предварительная причина отключения электроэнергии в Испании

Названа предварительная причина отключения электроэнергии в Испании4
- 29.04.2025, 15:16
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Оператор электросети исключает кибератаку.
Компания-оператор национальной электросети в Испании Red Eléctrica de España исключает кибератаку и указывает на падение солнечной генерации как предварительную причину отключения электроэнергии в стране, сообщает El Pais.
Red Eléctrica исключила, что массовое отключение электроэнергии, которое произошло на полуострове в понедельник и вторник, было вызвано кибератакой или каким-то необычным метеорологическим либо атмосферным явлением.
Эдуардо Прието, директор по эксплуатации Red Eléctrica, в своем выступлении на пресс-конференции указал на два последовательных случая «отключения генерации», произошедших в 12:32 с интервалом всего в полторы секунды.
После первого случая система смогла восстановиться, но после второго, который привел к отключению всего электроснабжения на Пиренейском полуострове, это не удалось.
Прието пояснил, что причина потери генерации еще расследуется. Но он уточнил, что это произошло в юго-западном регионе.
На вопрос журналистов он признал, что «очень вероятно», что пострадала именно солнечная генерация.
Напомним, 28 апреля около 12:30 по местному времени весь Иберийский полуостров – Испания, Португалия и отдельные районы Франции – остались без электричества.
Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Власти Испании объявили чрезвычайное положение.
В Португалии и Испании утром во вторник сообщили о восстановлении электроснабжения.