Очереди на границе: белорусы могут бесплатно пересесть в стоящие впереди автобусы 29.04.2025, 15:24

1,804

«Минсктранс» назвал условия.

В связи с длинными очередями на границе с Польшей «Минсктранс» вновь организовал бесплатную пересадку пассажиров в стоящие впереди автобусы предприятия, пишет «Позірк».

Условия: наличие свободных мест в автобусах и билет до Варшавы либо варшавского аэропорта им. Шопена.

«В случае непредвиденных ситуаций (отказ брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее)» пассажирам предлагается письменно сообщать на указанный номер телефона по «всем доступным мессенджерам».

Впервые бесплатная пересадка была организована на фоне очередей в минувшее православное Рождество. О ней было объявлено 7 января.

К 22 часам 28 апреля перед единственным функционирующим для пассажиров на белорусско-польской границе пунктом пропуска «Брест» скопилось 95 автобусов. Задержка отправления автобусов из Варшавы на Минск достигает 13 часов. Установлена очередность посадки пассажиров в зависимости от времени, указанного в билете.

Между тем в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе очереди автобусов сейчас нет. В 20 часов стояло два автобуса, в 18 и 16 часов — три. В течение дня «Минсктранс» сообщил о задержке трех автобусов, курсирующих между Беларусью и Литвой.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com