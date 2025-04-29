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Очереди на границе: белорусы могут бесплатно пересесть в стоящие впереди автобусы

  • 29.04.2025, 15:24
  • 1,804
Очереди на границе: белорусы могут бесплатно пересесть в стоящие впереди автобусы

«Минсктранс» назвал условия.

В связи с длинными очередями на границе с Польшей «Минсктранс» вновь организовал бесплатную пересадку пассажиров в стоящие впереди автобусы предприятия, пишет «Позірк».

Условия: наличие свободных мест в автобусах и билет до Варшавы либо варшавского аэропорта им. Шопена.

«В случае непредвиденных ситуаций (отказ брать пассажиров, взимание повторной платы и так далее)» пассажирам предлагается письменно сообщать на указанный номер телефона по «всем доступным мессенджерам».

Впервые бесплатная пересадка была организована на фоне очередей в минувшее православное Рождество. О ней было объявлено 7 января.

К 22 часам 28 апреля перед единственным функционирующим для пассажиров на белорусско-польской границе пунктом пропуска «Брест» скопилось 95 автобусов. Задержка отправления автобусов из Варшавы на Минск достигает 13 часов. Установлена очередность посадки пассажиров в зависимости от времени, указанного в билете.

Между тем в пункте пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе очереди автобусов сейчас нет. В 20 часов стояло два автобуса, в 18 и 16 часов — три. В течение дня «Минсктранс» сообщил о задержке трех автобусов, курсирующих между Беларусью и Литвой.

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