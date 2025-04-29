Поставки военных грузов из Беларуси в Россию увеличились 1 29.04.2025, 15:46

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Некоторые предназначались для объектов в Крыму и Калининградской области РФ.

Белорусская железная дорога остается важнейшим звеном в обеспечении российской армии, пишет в своем аналитическом материале «Сообщество железнодорожников Беларуси». Это происходит на фоне падения транзитных и коммерческих перевозок. В первом квартале 2025 года поток грузов оборонного назначения между Беларусью и Россией продолжил рост.

По железной дороге регулярно отправляют технику, строительные материалы и ГСМ в интересах Минобороны России, включая части, связанные с ядерным арсеналом.

Какие предприятия Беларуси наиболее активны в поставках

С января по март 2025 года Минский завод колесных тягачей отправил в Россию 93 вагона с продукцией военного назначения. Основу груза составили тяжелые шасси и прицепы, используемые в системах ПВО (С-400, С-300, С-350) и ракетных комплексах типа «Искандер» и «Ярс».

Получателями стали ведущие российские оборонные предприятия — «Обуховский завод», «Алмаз-Антей», «Купол», «Титан-Баррикады» и другие.

Белорусское предприятие из Микашевич «Спецжелезобетон» продолжает отгружать железобетонные шпалы для стрелочных переводов. Только за первый квартал 2025 года в адрес объектов Минобороны РФ отправлено 89 полувагонов с более чем 5,5 тыс. тонн продукции.

Среди получателей — стратегически важные военные объекты, включая Плесецкий космодром, полигоны РВСН, базы ядерного хранения 12-го Главного управления Минобороны РФ, логистические центры ВМФ и ВКС.

Некоторые поставки предназначались для объектов в Крыму и Калининградской области, включая Балтийский флот и Черноморский флот.

При этом «Сообщество железнодорожников» отмечает, что в первом квартале 2025 года не зафиксировано поставок оружия или боеприпасов.

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