Новый стадион «Эвертона» построили из стали украинского «Метинвеста»
- 29.04.2025, 15:57
Торжественное открытие запланировано на лето этого года.
Недавно на родине «The Beatles» появился новый стадион для ФК «Эвертон», построенный, в частности, из 1 000 тонн горячекатаного листа Spartan UK Группы «Метинвест».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Метинвеста».
«Брэмли-Мур Док» уже принял первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето этого года.
При строительстве стадиона была применена стратегия «no-blockwork» - когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта - и здесь горячекатаный лист Spartan UK Группы «Метинвест» играл одну из ключевых ролей.
Свои домашние матчи «Эвертон» до недавнего времени проводил на 39-тысячном стадионе «Гудисон Парк», которому исполнилось уже 130 лет. Поэтому было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.
Напомним, из стали «Метинвеста» также построена и главная арена Украины - НСК «Олимпийский».
А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского «Метинвеста» Рината Ахметова. Суда-близнецы - экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.