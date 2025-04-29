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Новый стадион «Эвертона» построили из стали украинского «Метинвеста»

  • 29.04.2025, 15:57
Новый стадион «Эвертона» построили из стали украинского «Метинвеста»

Торжественное открытие запланировано на лето этого года.

Недавно на родине «The Beatles» появился новый стадион для ФК «Эвертон», построенный, в частности, из 1 000 тонн горячекатаного листа Spartan UK Группы «Метинвест».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу «Метинвеста».

«Брэмли-Мур Док» уже принял первых болельщиков, а торжественное открытие запланировано на лето этого года.

При строительстве стадиона была применена стратегия «no-blockwork» - когда каждый элемент настолько тщательно спланирован, что монтаж стальных конструкций происходит без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта - и здесь горячекатаный лист Spartan UK Группы «Метинвест» играл одну из ключевых ролей.

Свои домашние матчи «Эвертон» до недавнего времени проводил на 39-тысячном стадионе «Гудисон Парк», которому исполнилось уже 130 лет. Поэтому было решено построить новый стадион. А в этом году новая футбольная жемчужина города Ливерпуль приняла болельщиков.

Напомним, из стали «Метинвеста» также построена и главная арена Украины - НСК «Олимпийский».

А недавно в Италии спустили на воду два корабля полярного класса, также построенные из стали украинского «Метинвеста» Рината Ахметова. Суда-близнецы - экспедиционные корабли полярного класса Seabourn Venture и Seabourn Pursuit, они оснащены современным оборудованием и технологиями, и могут совершать путешествия в Арктику и Антарктику в осенний и летний сезон.

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