закрыть
29 апреля 2025, вторник, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль

  • 29.04.2025, 16:15
Крупнейший банк Германии получил рекордную за 14 лет прибыль

На это повлияла тарифная политика Трампа.

Deutsche Bank зафиксировал самую высокую квартальную прибыль за 14 лет на фоне роста доходов от торговли облигациями и валютами из-за рыночной волатильности, вызванной тарифной политикой Трампа.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Прибыль до уплаты налогов выросла на 39% в годовом измерении и достигла €2,8 млрд в первом квартале 2025 года, что на 7% превысило прогнозы аналитиков.

Доходы выросли на 10% - до самого высокого уровня за десятилетие - благодаря активной торговле облигациями и валютами на фоне роста глобальной рыночной волатильности. Расходы банка уменьшились на 2% - в частности, из-за меньших расходов на судебные процессы.

Коэффициент расходов к доходам - ключевой показатель эффективности - также улучшился: до 61,2% против 68,2% годом ранее, что лучше целевого показателя в 65%.

Основным драйвером роста инвестиционного подразделения стали рекордные доходы от торговли долговыми инструментами и валютами, которые выросли на 17% в годовом измерении. В то же время доходы от размещения ценных бумаг и консалтинга упали на 8% - из-за значительного списания на одной неназванной позиции в сфере рискового финансирования.

Результаты Deutsche отражают более широкую тенденцию среди глобальных банков, которые получили выгоду от рыночной волатильности, вызванной пошлинами США, хотя опасения относительно роста дефолтов и ослабления инвестиций начинают влиять на рыночные настроения.

Несмотря на снижение объема проблемных кредитов на 27% в годовом измерении, общие резервы под кредитные риски выросли до €471 млн - на 16% больше, чем ожидалось.

«Тень возможной глобальной торговой войны до сих пор нависает над рынками», - предупредил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг в обращении к работникам банка, - «И хотя мы надеемся, что эскалации не будет, уровень неопределенности и волатильности, вероятно, будет оставаться высоким в ближайшей перспективе».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип