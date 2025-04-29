У «гормона удовольствия» дофамина нашли неожиданную функцию 29.04.2025, 16:21

Он помогает не только радоваться.

Ученые из Северо-Западного университета (США) выяснили, что дофамин, широко известный как «гормон удовольствия», помогает распознавать угрозы, адаптироваться к ним и формировать стратегии избегания. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Ученые стремились выяснить, почему одни люди успешно обучаются избегать опасностей, тогда как у других подобное поведение становится навязчивым и провоцирует тревогу, депрессию или ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство).

В ходе исследования мышей обучали избегать неприятных воздействий, реагируя на предупредительный сигнал. У животных была возможность переместиться в другую часть клетки до того, как они ощутят дискомфорт.

Ученые отслеживали активность дофамина в двух разных участках прилежащего ядра — зоны мозга, отвечающей за мотивацию. Оказалось, что эти участки реагируют на стресс по-разному: в одном уровень дофамина повышался, в другом — снижался. Причем их активность была связана с разными фазами обучения: одна область участвовала в распознавании угрозы, другая — в закреплении устойчивого избегания.

Когда же в ходе эксперимента избежать негативного исхода стало невозможно, уровень дофамина в обеих зонах возвращался к исходному. Это показало, что дофамин не просто фиксирует опыт, а динамически адаптируется к ситуации, помогая мозгу менять поведение в зависимости от контекста.

Профессор Талия Лернер, руководившая проектом, пояснила: «Разные дофаминовые сигналы отвечают за разные этапы обучения: одни важны в начале, другие — когда поведение уже закрепилось».

Результаты исследования могут стать основой для более точного понимания психических расстройств, в которых избегающее поведение выходит из-под контроля. Ученые предполагают, что в их основе могут лежать нарушения в работе дофаминовой системы.

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