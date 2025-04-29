Леса Могилевской области попали под «особый режим» 29.04.2025, 16:34

Из-за отсутствия дождей.

В Беларуси введены масштабные ограничения и запреты на посещение лесов. Наиболее сложная обстановка в Могилевской и Гомельской областях, пишет телеграм-канал «Лесные новости Могилевщины».

Из-за отсутствия дождей «особый режим» запрета на посещение леса объявили одновременно во всех районах Могилевской и Гомельской областей, закрыв от людей все без исключения участки Государственного лесного фонда.

Остальные области Беларуси на интерактивной карте Минлесхоза в данный момент окрашены желтым цветом, что обозначает ограничение на посещение лесов (разрешены пешие прогулки без разжигания костров).

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