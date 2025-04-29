Масштабы наглости поражают

Масштабы наглости поражают1
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 29.04.2025, 17:07
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У Соловьева внезапно пошла сплошная дискредитация российской армии.
На канале у Соловьева внезапно пошла какая-то сплошная дискредитация российской армии. Пропагандисты Карнаухов и Кашеварова заявили, что «СВО» стало лазейкой для самых разных воров, мошенников и проходимцев, которые с помощью поездок на фронт избегают уголовной ответственности за коррупцию и экономические преступления.
Чиновники, наворовавшие миллиарды, приезжают на «СВО», платят там командирам, чтобы сидеть в тылу, а затем получают награды, статус ветеранов и помилование. Что позволяет им сохранить награбленное.
Можно представить себе масштабы этого явления, если даже у Соловьева признают, что это происходит повсеместно.
Понятно, кому выгодно, чтобы эта мясорубка не заканчивалась…
Телеграм-канал «Сеятель ветра»