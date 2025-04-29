«Три месяца назад такое казалось ненаучной фантастикой» 2 29.04.2025, 17:19

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Фото: David Kawai/Bloomberg via Getty Images

Политический аналитик обратил внимание на нюанс относительно выборов в Канаде.

Победа Либеральной партии на досрочных парламентских выборах в Канаде еще недавно «казалась ненаучной фантастикой», учитывая рейтинги, которые держали консерваторы.

На это обратил внимание политический аналитик Роман Шрайк.

Он добавил скриншот рейтинга консерваторов (обозначены синим) и либералов (обозначены красным), отметив:

«Вот интереса ради канадские предвыборные рейтинги. Консерваторы прекрасно себе лидировали. Их рейтинг рос, а рейтинг власти падал».

Однако вспоминает, что потом к власти в Штатах вернулся Дональд Трамп:

«В ноябре президентом США стал близкий им по лозунгам Дональд Трамп. Консерваторы восприняли это с энтузиазмом - как предвестник будущей победы».

Взамен американский лидер начал вести агрессивную риторику в отношении Канады, в частности, продвигал идею 51-го штата, что вызвало возмущение в обществе. В дополнение, Трамп ввел ограничения и пошлины, которые больно ударили по канадской экономике, в частности - экспортерам и промышленным регионам. Это не только испортило имидж консерваторов, которых считали союзниками Трампа, но и дало либералам шанс вернуть доверие избирателей.

Аналитик обратил внимание на заявления Трампа о 51-м штате, пошлины со стороны США и смену Джастина Трюдо на Марка Карни, что также сказалось на рейтингах.

Как итог, пишет Шрайк, либералы одержали победу на выборах, «хотя три месяца назад такое казалось ненаучной фантастикой».

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