Как в IT: сколько зарабатывают белорусские дальнобойщики

Как в IT: сколько зарабатывают белорусские дальнобойщики4
- 29.04.2025, 17:26
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Для многих такая работа становится возможностью накопить на дом или операцию.
Белорусские дальнобойщики в месяц могут зарабатывать до €2500. Но не все так просто. Нюансы изучали журналисты av.by.
Стать дальнобоем можно за срок от месяца до года – как с визой повезет.
Водители рассказывают: чтобы войти в профессию, нужно отучиться на категорию «С», затем открыть «СЕ».
Чтобы быть более эксклюзивным на рынке, можно сдать еще и на «ADR» – перевозка опасных грузов. Вся учеба может занять до четырех месяцев.
Еще месяц придется посвятить получению кода 95, а потом дождаться разрешения на работу.
Сколько платят
Сразу после обучения придется ездить за €40 в день. Затем расценки увеличиваются. Но для каждого типа груза они свои.
Прибыльнее всего – автовоз. Но он и самый рисковый: авто можно поцарапать или повредить и таким образом попасть на деньги. День здесь ценится в €120–140.
Далее по цене идут «бочки» (контейнеры), рефрижераторы и «штора». Последний тип груза самый дешевый – это классический прицеп, за который не заплатят выше €85 в день.
Дальнобойщикам оплачивают все дни, проведенные в дороге, и 22 дня отпуска в год. Получается около €2000–2500 в месяц.
Так что, если не курить (сигареты в Европе стоят по €15–17), можно привезти домой ощутимую для белорусов сумму.