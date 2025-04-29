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Мясная промышленность Испании из-за блэкаута потеряла почти 200 миллионов евро

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  • 29.04.2025, 17:33
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Мясная промышленность Испании из-за блэкаута потеряла почти 200 миллионов евро

Пропали тонны мяса.

Прямые потери мясной промышленности Испании из-за отключения электроэнергии 28 апреля составляют не менее 190 млн евро. Об этом говорится в совместном заявлении ассоциаций мясной промышленности ANICE и FECIC.

Ассоциации провели опрос ведущих компаний сектора и проанализировали ситуацию на бойнях, в обрабатывающих цехах и на перерабатывающих заводах, где производство было внезапно прервано.

Компании сообщили о потерях в виде оглушенных и убитых животных, а также тысяч туш, оставшихся висеть на линиях убоя. По данным ассоциаций, эти животные уже конфискованы.

Кроме того, сообщалось о повреждении машинного оборудования, насосных станций, очистных сооружений, электронного оборудования и систем.

Во вторник утром было обнаружено, что на некоторых заводах подача электроэнергии еще не восстановлена, что, вероятно, увеличит потери значительной части хранящейся в холодильных камерах продукции.

Руководители ассоциаций надеются, что «испанское правительство может реализовать механизмы компенсации и прямой помощи для смягчения значительного экономического ущерба, причиненного мясной промышленности».

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