Новый кроссовер Mazda по цене «Дастера» вызвал ажиотаж у автолюбителей

Новый кроссовер Mazda по цене «Дастера» вызвал ажиотаж у автолюбителей2
- 29.04.2025, 17:41
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Новый недорогой кроссовер Mazda EZ-60 уже рассекречен с официальными характеристиками. Автомобиль с ценой «Дастера» отличается современными технологиями и стильным дизайном. Благодаря этому машина вызвала настоящий ажиотаж.
Подробности об этом стали известны Carscoops. Спустя 48 часов после премьеры Mazda EZ-60 2026 модельного года на Автошоу в Шанхае на автомобиль поступило 10 060 предварительных заказов от китайских покупателей.
Новая Mazda EZ-60 2026 модельного года получила яркий дизайн и современное оснащение. Внешность выполнили в стиле концепта Mazda Arata 2024 года.
Запас хода электрической модификации (258 л.с.) – 520 и 630 км в зависимости от батареи. У гибрида Mazda EZ-60 (238 л.с.) общий запас хода составляет 1000 км.
Цена Mazda EZ-60 еще не объявлена. Базовый прайс ожидается в диапазоне 20-25 тысяч долларов для Китая. То есть на уровне «Рено Дастер». В Европе автомобиль появится с названием Mazda CX-6e, но станет дороже.