СМИ: Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых 29.04.2025, 17:49

Документ может быть подписан «совсем скоро».

Украина и США сегодня, 29 апреля, обсудят соглашение о полезных ископаемых на уровне правительства и технических команд, поэтому уже вскоре его могут подписать.

Об этом сообщает «Суспільне», со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

«Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово», - отметил собеседник.

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