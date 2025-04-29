закрыть
29 апреля 2025, вторник, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых

  • 29.04.2025, 17:49
СМИ: Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых

Документ может быть подписан «совсем скоро».

Украина и США сегодня, 29 апреля, обсудят соглашение о полезных ископаемых на уровне правительства и технических команд, поэтому уже вскоре его могут подписать.

Об этом сообщает «Суспільне», со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.

«Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово», - отметил собеседник.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип