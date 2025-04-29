СМИ: Украина и США сегодня обсудят соглашение о полезных ископаемых
- 29.04.2025, 17:49
Документ может быть подписан «совсем скоро».
Украина и США сегодня, 29 апреля, обсудят соглашение о полезных ископаемых на уровне правительства и технических команд, поэтому уже вскоре его могут подписать.
Об этом сообщает «Суспільне», со ссылкой на источник в Офисе президента Украины.
«Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет. Уладить осталось, в частности, технические детали, а в целом соглашение почти готово», - отметил собеседник.