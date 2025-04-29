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Черногория пересмотрит выдачу почетных гражданств

  • 29.04.2025, 18:08
Черногория пересмотрит выдачу почетных гражданств

Поводом стало дело против бизнесмена из Косово, который получил «золотой паспорт».

Премьер-министр Черногории Милойко Спайич объявил, что в ближайшие дни инициирует пересмотр присвоенных иностранцам почетных гражданств, передает RTCG.

Почетное гражданство Черногории присуждается исключительно по предложению высших государственных чиновников и в том случае, если это имеет особое значение для интересов Подгорицы в различных сферах.

«Если окажется, что почетные гражданства предоставляются как «личные услуги» или без четких критериев, это подрывает веру граждан в верховенство закона и открывает пространство для клиентелизма и политической коррупции», — подчеркнул Спайич.

Поводом для пересмотра решений о присуждении почетных гражданств стало дело бизнесмена из Косово Насера Рамая, которого обвиняют в причастности к уклонению от уплаты налогов на сумму более €2 млн, отмечает RTCG.

Предприниматель получил почетное гражданство Черногории в 2023 году по предложению на тот момент премьер-министра страны Дритана Абазовича. Обоснование заключалось в том, что его инвестиции будут способствовать созданию рабочих мест и повлияют на «финансовый и экономический прогресс Черногории». Решение поддержал Минфин страны, полная процедура присуждения почетного гражданства прошла за два месяца.

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