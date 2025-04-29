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Парижские кафе уличили в подмене вин туристам на более дешевые

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  • 29.04.2025, 18:16
Парижские кафе уличили в подмене вин туристам на более дешевые

Проверку провели журналисты под видом англоговорящих туристов.

Рестораны и кафе Парижа уличили в подмене вина, подаваемого туристам в бокалах, на более дешевое. Об этом сообщила Le Parisien в серии видео под названием «Турист». Содержание пересказала британская The Times.

Журналисты издания вместе с двумя сомелье под видом англоговорящих туристов посетили несколько бистро и брассерий. Проверка показала, что вместо заявленных в меню вин, например премиального шабли стоимостью около €9 за бокал, клиентам подавали более дешевый совиньон, стоимостью около €5.

По словам сотрудников заведений, практика замены напитков наиболее распространена в туристических районах. Официанты отмечали, что большинство клиентов, особенно иностранцы, не способны различить сорта по вкусу. Некоторые рестораны, по признанию работников, даже смешивают остатки вин для подачи в рамках акций «счастливого часа».

Один из официантов признал, что его попросили подавать вино подешевле, чтобы не открывать дорогую бутылку, в которой вино могло потом испортиться, если оставить ее открытой.

По закону вино должны наливать на глазах у клиентов, с демонстрацией оригинальной бутылки. Однако, как рассказал Жером Бауэр, руководитель Национальной конфедерации производителей вин AOC, даже небольшое число нарушителей вредит имиджу отрасли и снижает доверие к винодельческим регионам Франции.

Контролировать нарушения сложно из-за большого числа заведений — в Париже их насчитывается около 60 тыс. За обман клиентов при подаче вина французским законодательством предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы и штраф в размере €30 тыс.

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