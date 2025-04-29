Президент Финляндии: России не стоит шутить с Трампом 1 29.04.2025, 18:21

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Александр Стубб призвал усилить давление на Путина.

У президента США Дональда Трампа «заканчивается терпение» в отношении России в рамках переговоров по Украине, заявил его финский коллега Александр Стубб в интервью The New York Times.

«Мы уже видели довольно жесткие заявления [Трампа] в адрес Путина и России. Так что я просто надеюсь, что Кремль понимает: с президентом Трампом шутить не стоит», — сказал он.

По мнению Стубба, нужно усилить давление на Путина, так как «единственное», что он понимает, — «это сила». «Я имею в виду, что есть причина, по которой у Финляндии одна из самых сильных армий в Европе, и эта причина не в Швеции», — отметил он.

Стубб призвал Европу и США «помочь украинцам потерять как можно меньше в этой войне». Он указал, что «никогда не поставил бы другое государство в затруднительное положение, когда более крупный игрок определяет некоторые ключевые элементы того, кем вы являетесь как страна».

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