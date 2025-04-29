закрыть
29 апреля 2025, вторник, 20:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Финляндии: России не стоит шутить с Трампом

1
  • 29.04.2025, 18:21
  • 1,540
Президент Финляндии: России не стоит шутить с Трампом

Александр Стубб призвал усилить давление на Путина.

У президента США Дональда Трампа «заканчивается терпение» в отношении России в рамках переговоров по Украине, заявил его финский коллега Александр Стубб в интервью The New York Times.

«Мы уже видели довольно жесткие заявления [Трампа] в адрес Путина и России. Так что я просто надеюсь, что Кремль понимает: с президентом Трампом шутить не стоит», — сказал он.

По мнению Стубба, нужно усилить давление на Путина, так как «единственное», что он понимает, — «это сила». «Я имею в виду, что есть причина, по которой у Финляндии одна из самых сильных армий в Европе, и эта причина не в Швеции», — отметил он.

Стубб призвал Европу и США «помочь украинцам потерять как можно меньше в этой войне». Он указал, что «никогда не поставил бы другое государство в затруднительное положение, когда более крупный игрок определяет некоторые ключевые элементы того, кем вы являетесь как страна».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип