В Испании решили проверить версию о кибертерроризме в связи с блэкаутом 3 29.04.2025, 19:09

Национальный суд Испании запросит отчеты спецслужб и оператора электросетей.

Национальный суд Испании одобрил начало предварительного расследования версии о том, что причиной масштабного блэкаута мог стать акт кибертерроризма, пишет Europa Press со ссылкой на судебное постановление.

Хотя причина массовых перебоев в работе электросетей остается неизвестной, «кибертерроризм является одним из возможных вариантов», поэтому необходимо начать судебное расследование, говорится в документе. Суд запросит отчеты о произошедшем у Национального разведывательного центра (CNI) и оператора электросетей Red Eléctrica, документы должны быть предоставлены в течение десяти дней. В случае подтверждения версии о хакерской атаке инцидент может быть расценен как «террористическое преступление» в соответствии с Уголовным кодексом королевства, отмечает Europa Press.

В Red Eléctrica исключали связь блэкаута с кибератакой. Премьер-министр Испании Педро Санчес, комментируя отчет оператора, анонсировал «независимое расследование» с использованием «всех необходимых ресурсов».

«Мы будем привлекать частных операторов к ответственности по всем соответствующим вопросам. С этой целью правительство Испании в рамках Совета национальной безопасности создало комиссию по расследованию во главе с Министерством экологического перехода и демографического вызова», — сказал он.

Утром 28 апреля начались отключения света на Пиренейском полуострове, которые коснулись Испании, Португалии, Бельгии и Андорры. Это привело к сбоям в работе транспорта, аэропортов, банков, магазинов и мобильной связи. По оценкам Financial Times, энергосистемы Испании и Португалии потеряли свыше 10 ГВт мощности, и нынешний блэкаут стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы. Восстановить электроснабжение удалось лишь днем 29 апреля.

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