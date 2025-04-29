В минском метро появятся новые турникеты
- 29.04.2025, 19:13
- 1,210
Когда именно и как там платить.
В Минском метрополитене хотят сделать оплату проезда еще удобнее, сообщили в эфире СТВ.
Планируется внедрить универсальный турникет, который позволит производить оплату не только по QR-коду, но и банковской карточкой, телефоном и проездным. Об этом рассказал директор Минского метрополитена Алексей Шилов.
«На сегодня мы заканчиваем монтаж дополнительных 30 турникетов на особо важных пассажиропотоках, где наблюдается наибольшее ... использование QR-кодов», – рассказал он.
Ввести новые устройства в эксплуатацию планируют ко Дню Победы.
Замдиректора предприятия «Столичный транспорт и связь» Андрей Илларионов поделился мнением, что следующим шагом в развитии оплаты проезда станет виртуальный проездной в виде приложения на смартфоне.