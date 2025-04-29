Келлог о «перемирии» Путина: Три дня – это абсурд 29.04.2025, 19:53

Спецпредставитель Трампа завил, что президент США поддерживает идею Зеленского о перемирии на 30 дней.

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы боевые действия в Украине прекратились минимум на 30 дней. Об этом его спецпредставитель по вопросам Украины Кит Келлог заявил 29 апреля в эфире Fox News.

28 апреля диктатор РФ Владимир Путин объявил о «перемирии» с Украиной и остановке боевых действий с 0.00 8 мая до 0.00 11 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский предложил России прекратить огонь не на три, а на 30 дней.

«Трехдневное прекращение огня – это абсурд. Президент [Трамп] хочет всеобъемлющего прекращения огня: на море, в воздухе, на суше, в инфраструктуре по меньшей мере на 30 дней, а затем мы можем продлить его. Он совершенно прав, и это то, к чему мы стремимся прийти. И когда вы посмотрите на все, с чем готовы работать украинцы, теперь дело за россиянами, за Путиным», – отметил Келлог.

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