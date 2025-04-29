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Алексей Протас впервые с начала апреля провел полноценную тренировку в «Вашингтоне»

  • 29.04.2025, 20:01
Алексей Протас впервые с начала апреля провел полноценную тренировку в «Вашингтоне»

В ночь на 1 мая белорус сможет провести первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

Вполне возможно, уже в ночь на 1 мая белорусский нападающий сможет провести первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Это будет пятая игра серии с «Монреалем», и «Вашингтон», ведущий со счетом 3:1, в случае выигрыша обеспечит себе пропуск во второй раунд.

Протас не играл с 4 апреля из-за пореза на стопе и пропустил концовку регулярного чемпионата и первые четыре матча плей-офф, однако сегодня он провел полноценную тренировку, вступая в силовые единоборства. При этом в ходе занятий хоккеисты не разбивались на звенья, так что пока непонятно, в каком сочетании главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери планирует выпустить его на лед.

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