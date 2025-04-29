Алексей Протас впервые с начала апреля провел полноценную тренировку в «Вашингтоне»
- 29.04.2025, 20:01
В ночь на 1 мая белорус сможет провести первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
Вполне возможно, уже в ночь на 1 мая белорусский нападающий сможет провести первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Это будет пятая игра серии с «Монреалем», и «Вашингтон», ведущий со счетом 3:1, в случае выигрыша обеспечит себе пропуск во второй раунд.
Протас не играл с 4 апреля из-за пореза на стопе и пропустил концовку регулярного чемпионата и первые четыре матча плей-офф, однако сегодня он провел полноценную тренировку, вступая в силовые единоборства. При этом в ходе занятий хоккеисты не разбивались на звенья, так что пока непонятно, в каком сочетании главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери планирует выпустить его на лед.