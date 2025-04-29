В РФ зафиксирован рекордный с 2008 года дефицит кадров 1 29.04.2025, 20:28

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Данные Росстата.

В 2024 году кадровый дефицит в России достиг 7,6% от общей численности занятых — это 2,2 миллиона человек из 27,2 миллиона. Такой уровень стал антирекордным за все время наблюдений с 2008 года, сообщает проект «Если быть точным» со ссылкой на данные Росстата. Этот показатель оказался вдвое выше, чем в 2020 году (3,7%), и существенно превзошел уровень 2022 года (5,4%).

Наибольшая потребность в кадрах зафиксирована среди водителей (216 тысяч человек), рабочих промышленных предприятий и механиков (166 тысяч), инженеров (141 тысяча), строителей и разнорабочих (112 тысяч), а также операторов оборудования (101 тысяча). Относительно общей численности работников особенно остро дефицит ощущается в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — более 15% рабочих мест остаются вакантными. Серьезная нехватка кадров также наблюдается среди неквалифицированных рабочих в промышленности и строительстве — около 13%.

Наиболее напряженная ситуация на рынке труда отмечена в Севастополе (16,3%), Чукотском автономном округе (12,1%), Камчатском крае (11,9%), Московской области (11%) и Магаданской области (10,7%). Даже крупные города испытывают дефицит рабочей силы: в Москве он составляет 9,4%, в Санкт-Петербурге — 8,3%. В то же время в бедных регионах кадровый дефицит практически не ощущается: в Ингушетии он составляет 0,4%, в Чечне — 1,1%, в Дагестане — 2,1%, а в Туве — 3%.

Согласно опросу компаний, опубликованному Центробанком России в середине апреля, обеспеченность кадрами в первом квартале 2025 года остается на уровне, близком к историческому минимуму, зафиксированному в третьем и четвертом кварталах 2024 года. Наибольшие трудности с подбором сотрудников, по данным ЦБ, испытывают предприятия обрабатывающей промышленности. Также остро нехватка чувствуется в компаниях, которым необходимы квалифицированные специалисты, и в организациях, зависимых от рабочих профессий.

Обострение кадрового кризиса напрямую связано с последствиями полномасштабной войны против Украины, начатой Владимиром Путиным в 2022 году. В первый год боевых действий было мобилизовано около 300 тысяч трудоспособных мужчин. Одновременно, по разным оценкам, от 650 тысяч до 1,1 миллиона человек покинули страну, протестуя против политики Кремля и спасаясь от мобилизации.

В последующие два года вербовка в армию еще более 700 тысяч человек только усугубила ситуацию. Так, по заявлению Владимира Путина, в 2023 году контракты с Минобороны РФ подписали свыше 300 тысяч россиян. А в 2024 году, по данным заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, количество таких контрактов составило почти 440 тысяч.

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