Поезда в Минск из ряда городов опаздывают 2 29.04.2025, 20:46

2,016

Что случилось?

Поезда, следующие в Минск из Москвы и Орши, прибудут на конечную станцию 29 апреля со значительным отставанием от расписания, информирует БелЖД.

Так состав №864 Минск-Орша следует с задержкой на 2,5 часа, №717 Москва-Минск – на 2 часа и 10 минут, №6014 Минск-Орша – на 50 минут.

Причиной задержки стало то, что 29 апреля при пересечении железнодорожного переезда автомобиль МАЗ с манипулятором повредил контактную сеть на 668-м километре перегона Новосады-Борисов.

Уточняется, что на месте инцидента работает ремонтная бригада, БелЖД принимает меры по вводу поездов в график.

Более подробную информацию можно получить в колл-центре БелЖД по короткому номеру 105, предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com