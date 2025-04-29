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Поезда в Минск из ряда городов опаздывают

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  • 29.04.2025, 20:46
  • 2,016
Поезда в Минск из ряда городов опаздывают

Что случилось?

Поезда, следующие в Минск из Москвы и Орши, прибудут на конечную станцию 29 апреля со значительным отставанием от расписания, информирует БелЖД.

Так состав №864 Минск-Орша следует с задержкой на 2,5 часа, №717 Москва-Минск – на 2 часа и 10 минут, №6014 Минск-Орша – на 50 минут.

Причиной задержки стало то, что 29 апреля при пересечении железнодорожного переезда автомобиль МАЗ с манипулятором повредил контактную сеть на 668-м километре перегона Новосады-Борисов.

Уточняется, что на месте инцидента работает ремонтная бригада, БелЖД принимает меры по вводу поездов в график.

Более подробную информацию можно получить в колл-центре БелЖД по короткому номеру 105, предприятие приносит извинения за доставленные неудобства.

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