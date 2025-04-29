ВСУ отразили штурм россиян, уничтожив 4 БМП и багги на Купянском направлении 29.04.2025, 20:54

Видео.

На днях очередная попытка российских оккупационных войск осуществить наступление на Купянском направлении обернулась значительными потерями и полным провалом. Благодаря совместным усилиям подразделений удалось остановить очередную атаку противника и результатом боя стали потери врага.

Было ликвидировано: 38 российских военных, ранены 11 оккупантов. Уничтожено 4 боевые машины пехоты, багги, легковой автомобиль и мотоцикл. После успешного поражения вражеской техники, бойцы применили кассетные боеприпасы для нанесения максимальных потерь живой силе противника, которая оказалась на открытой местности без прикрытия брони, сообщает Цензор.НЕТ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com