Сегодня пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов
- 29.04.2025, 21:03
«Арсенал» примет «ПСЖ».
Сегодня, 29 апреля, пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание Лиги чемпионов УЕФА 29 апреля (время — минское):
22:00. «Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).
В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и каталонская «Барселона». Матч состоится завтра.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». «Сливочные» являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.