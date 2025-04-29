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Сегодня пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

  • 29.04.2025, 21:03
Сегодня пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов

«Арсенал» примет «ПСЖ».

Сегодня, 29 апреля, пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 29 апреля (время — минское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и каталонская «Барселона». Матч состоится завтра.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». «Сливочные» являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

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