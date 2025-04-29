Сегодня пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов 29.04.2025, 21:03

«Арсенал» примет «ПСЖ».

Сегодня, 29 апреля, пройдет первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание Лиги чемпионов УЕФА 29 апреля (время — минское):

22:00. «Арсенал» (Англия) — «ПСЖ» (Франция).

В другом полуфинальном матче Лиги чемпионов встретятся миланский «Интер» и каталонская «Барселона». Матч состоится завтра.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». «Сливочные» являются абсолютным рекордсменом по числу побед в престижнейшем европейском турнире. «Реал» выигрывал Лигу чемпионов 15 раз.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com