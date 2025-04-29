закрыть
29 апреля 2025, вторник, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

До +21°С обещают синоптики в Беларуси 30 апреля

  • 29.04.2025, 21:18
До +21°С обещают синоптики в Беларуси 30 апреля

Ожидается переменная облачность.

До плюс 21 будет по республике 30 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ожидается переменная облачность. Днем по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный», - сообщили в центре.

Температура воздуха днем составит от плюс 14 по северу до плюс 21 по югу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин такими шагами явно ничего не добьется
Путин такими шагами явно ничего не добьется Александр Роднянский
Возвращение в Стамбул
Возвращение в Стамбул Леонид Невзлин
После 9 мая для Путина ситуация изменится
После 9 мая для Путина ситуация изменится Алексей Копытько
Пароль не изменился
Пароль не изменился Ирина Халип