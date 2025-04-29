До +21°С обещают синоптики в Беларуси 30 апреля 29.04.2025, 21:18

Ожидается переменная облачность.

До плюс 21 будет по республике 30 апреля. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Ожидается переменная облачность. Днем по северо-западной части страны пройдут кратковременные дожди. В утренние часы местами слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный», - сообщили в центре.

Температура воздуха днем составит от плюс 14 по северу до плюс 21 по югу.

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