Как белорусы отмечают Радуницу 29.04.2025, 21:42

Фоторепортаж с Полесья.

В календаре Радуница — весенний день, когда белорусы традиционно и по-особому поминают усопших. Журналисты Onlíner побывали на юге Беларуси и увидели, как память о предках чтят на Полесье.

Когда зародилась эта традиция, сказать сложно, но у восточных славян издавна принято весной вспоминать усопших. Доктор филологических наук Татьяна Володина рассказывала нам, что в этом время из теплых краев прилетали птицы, из спячки выходили медведи, выползали змеи, и, как считали наши предки, души умерших на какое-то время возвращались на землю.

Если осенью на Деды усопших поминали дома, то на Радуницу всегда шли на кладбище. Перед этим на могилах наводили порядок, в некоторых районах для умерших топили баню, готовили поминальный стол, который устраивали на месте захоронения. На холмике расстилали скатерть и выкладывали пасхальные яйца, хлеб, мясо, ставили бутылку со спиртным.

Многие обычаи остались в прошлом, однако белорусы по-прежнему приходят на кладбище и по-особому вспоминают умерших.

При этом традиции во многих регионах между собой отличаются. Если в центральной части Беларуси на кладбище приходят спонтанно, на протяжении дня, то в Брестской и на юге Минской областей на Радуницу идут в то время, когда должен подъехать священник, чтобы освятить могилы. Памятники традиционно обвязывают пестрыми ленточками и рушниками. На могилу кладут конфеты, пасхальные яйца и, в зависимости от местности, пшено.

На кладбище усопших не поминают. Раньше так делали, но священники были против и кардинально изменили обычай. Теперь поминальный стол накрывают дома.

— Прежде наши родители приходили на кладбище вечером, даже на Пасху: освящали еду и поминали усопших. Потом появилась Радуница (имеется в виду выходной — второй вторник после Пасхи. — Прим. Onlíner), но некоторые все равно по старинке идут на кладбище в Пасху, — говорит Ева Ивановна, которую мы встретили на кладбище в Лахве Лунинецкого района.

Так сегодня выглядело кладбище около деревни Красная Воля и агрогородка Вулька-2:

В агрогородке Синкевичи местные жители тоже собрались перед самым приходом священника — на кладбище рядом с деревянной церковью святого Георгия, построенной на рубеже XVII и XVIII веков.

Радуница на старом кладбище в Лунинце:

А это деревня Величковичи Солигорского района:

Во время Второй мировой войны деревня сильно пострадала: фашисты расстреляли и сожгли более 300 местных жителей.

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