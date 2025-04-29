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Переговоры Путина и Лукашенко завершились

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  • 29.04.2025, 21:58
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Переговоры Путина и Лукашенко завершились

Они продолжались четыре часа.

Переговоры диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Волгограде завершились. Они продолжались четыре часа.

В начале встречи Путин обратил внимание на торгов-экономическое взаимодействие России и Беларуси. «Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром», — сказал российский правитель.

«Благодарю Вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас, действительно, общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая – тут нечего даже говорить, мы это не скрываем, не крутим, не вертим», — заявил Лукашенко.

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