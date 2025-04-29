Переговоры Путина и Лукашенко завершились 1 29.04.2025, 21:58

3,108

Они продолжались четыре часа.

Переговоры диктаторов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Волгограде завершились. Они продолжались четыре часа.

В начале встречи Путин обратил внимание на торгов-экономическое взаимодействие России и Беларуси. «Мы договорились о том, что мы будем расширять эту промышленную кооперацию, в том числе и за счет совместной работы в области авиастроения, авиапром», — сказал российский правитель.

«Благодарю Вас за то, что мы часто созваниваемся, обсуждая срочные вопросы. У нас, действительно, общее понимание всего процесса развития, повестка международных отношений у нас абсолютно схожая – тут нечего даже говорить, мы это не скрываем, не крутим, не вертим», — заявил Лукашенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com