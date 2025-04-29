Крупнейшее в мире судно для перевозки автомобилей отправилось в первый рейс 5 29.04.2025, 22:04

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Масштабы впечатляют.

Китайский автогигант BYD отправил свое новое судно Shenzhen, которое вмещает более 9 тысяч автомобилей, в Бразилию.

Новое судно стало четвертым для компании BYD и сейчас является крупнейшим автовозом в мире. На этой неделе BYD Shenzhen отправилось в свое первое зарубежное путешествие. Хотя оно имеет рекордные 9200 парковочных мест, чего примерно достаточно, чтобы заполнить 20 футбольных полей, во время первого рейса Shenzhen перевозит только 7 тысяч. Все эти авто — электромобили и плагин-гибриды, и это самая большая партия авто на новых источниках энергии, экспортированная из Китая на сегодня.

BYD запустила свой первый автовоз, Explorer No 1, в январе 2024 года. Он уже совершил несколько рейсов в Германию, Испанию и Бразилию. Второе судно, BYD Changzhou, вышло в море в декабре 2024 года. В начале этого года компания начала эксплуатировать судно Hefei. Все три судна могут перевозить до 7000 транспортных средств. BYD готовится к спуску на воду еще двух судов — Changsha и Xi’an.

Новые автовозы помогут ускорить захват зарубежных рынков. За первые три месяца 2025 года компания продала за рубежом более 206 тысяч электрокаров и гибридов.

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