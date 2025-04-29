Белорусские ученые создали «детокс-нектар» 2 29.04.2025, 22:18

Говорят, он «выводит из организма канцерогены, радионуклиды и тяжелые металлы».

«Уникальную разработку» белорусских ученых — «детокс-напиток» — показали в эфире телеканала СТВ.

В состав нектара входит «мощнейший природный сорбент» пектин, который «способствует выведению из организма канцерогенов, радионуклидов и тяжелых металлов», передает «Зеркало».

— Комплекс образования идет в нашем организме, связывается со свинцом пектин и выводится соль тяжелых металлов, в частности свинец, — объяснила принцип действия детокс-нектара заведующая сектором технологий и нормирования отдела технологий консервирования пищевых продуктов Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию Валентина Егорова.

Работа над продуктом будет вестись еще около года, а после нектар появится на прилавках магазинов.

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