Белорусские ученые создали «детокс-нектар»2
- 29.04.2025, 22:18
Говорят, он «выводит из организма канцерогены, радионуклиды и тяжелые металлы».
«Уникальную разработку» белорусских ученых — «детокс-напиток» — показали в эфире телеканала СТВ.
В состав нектара входит «мощнейший природный сорбент» пектин, который «способствует выведению из организма канцерогенов, радионуклидов и тяжелых металлов», передает «Зеркало».
— Комплекс образования идет в нашем организме, связывается со свинцом пектин и выводится соль тяжелых металлов, в частности свинец, — объяснила принцип действия детокс-нектара заведующая сектором технологий и нормирования отдела технологий консервирования пищевых продуктов Научно-практического центра Национальной академии наук по продовольствию Валентина Егорова.
Работа над продуктом будет вестись еще около года, а после нектар появится на прилавках магазинов.