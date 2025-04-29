Премьер Канады: С Трампом будем говорить на наших условиях 29.04.2025, 22:27

Марк Карни заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США.

Канадский премьер-министр Марк Карни после победы своей Либеральной партии на выборах заявил о жестком подходе к предстоящим переговорам с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Карни сказал в интервью ВВС.

Премьер Канады допустил переговоры с Трампом, в частности по торговле, но подчеркнул, что они будут «на наших условиях, а не на их».

«Мы должны наладить партнерство, экономическое и безопасное партнерство. Оно будет очень отличаться от того, что мы имели в прошлом», – подчеркнул Карни.

Он также напомнил, что Канада является «крупнейшим клиентом для более 40 штатов» США.

«Не забывайте, что мы поставляем им (США. – Ред.) жизненно необходимую энергию. Не забывайте, что мы поставляем их фермерам практически все удобрения. Мы заслуживаем уважения. Мы ожидаем уважения и уверены, что со временем его снова получим, и тогда мы сможем вести эти переговоры», – добавил премьер.

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