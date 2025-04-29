У белорусов на Радуницу есть очень необычная традиция 29.04.2025, 22:53

Фото: onliner.by

Эксперт раскрыла ее смысл.

Православные верующие в Беларуси 29 апреля отмечают Радуницу — это день поминовения усопших, один из самых значимых праздников в славянской традиции, который проводят во вторник через неделю после Пасхи. В этот день белорусы обычно посещают могилы родственников и приносят туда различные блюда. Однако есть еще одна необычная традиция — приносить с кладбищ рушники, хотя другие вещи оттуда забирать домой нельзя. Научный сотрудник отдела фальклористики и культуры славянских народов Национальной академии наук Беларуси Алена Павлова объяснила, зачем это делают, пишет БелТА.

Она рассказала, что принято считать, что с кладбищ нельзя приносить что-либо домой, однако есть традиция покрывать рушником могилу, чтобы помянуть ушедших предков, а затем приносить его домой и, перевернув обратной стороной, застилать стол. По словам Павловой, эти рушники крестьянские семьи считали оберегом от грома и молнии.

Она добавила также, что на Радуницу белорусы поминают умерших не только на кладбище, но и дома, и обязательно готовят поминальные блюда, их количество должно было быть нечетным.

Тем временем церковь не приветствует традицию устраивать застолье на могилах умерших.

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