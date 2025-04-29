У белорусов на Радуницу есть очень необычная традиция
- 29.04.2025, 22:53
Эксперт раскрыла ее смысл.
Православные верующие в Беларуси 29 апреля отмечают Радуницу — это день поминовения усопших, один из самых значимых праздников в славянской традиции, который проводят во вторник через неделю после Пасхи. В этот день белорусы обычно посещают могилы родственников и приносят туда различные блюда. Однако есть еще одна необычная традиция — приносить с кладбищ рушники, хотя другие вещи оттуда забирать домой нельзя. Научный сотрудник отдела фальклористики и культуры славянских народов Национальной академии наук Беларуси Алена Павлова объяснила, зачем это делают, пишет БелТА.
Она рассказала, что принято считать, что с кладбищ нельзя приносить что-либо домой, однако есть традиция покрывать рушником могилу, чтобы помянуть ушедших предков, а затем приносить его домой и, перевернув обратной стороной, застилать стол. По словам Павловой, эти рушники крестьянские семьи считали оберегом от грома и молнии.
Она добавила также, что на Радуницу белорусы поминают умерших не только на кладбище, но и дома, и обязательно готовят поминальные блюда, их количество должно было быть нечетным.
Тем временем церковь не приветствует традицию устраивать застолье на могилах умерших.