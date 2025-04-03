Экс-премьера Дагестана приговорили к 13 годам 3.04.2025, 0:00

Абдусамад Гамидов

Абдусамада Гамидова судили по трем уголовным статьям.

Бывший глава правительства Дагестана Абдусамад Гамидов приговорен к 13 годам колонии строгого режима по трем уголовным статьям, среди которых — получение взятки, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Помимо него, сроки получили экс-директор «Дирекции единого государственного заказчика-застройщика» Шамиль Кадиев и экс-директор МФЦ в Буйнакском районе Кагир Магомедов. Приговор вынес Измайловский районный суд Москвы.

«Гамидов Абдусамад Мустафаевич, ранее судимый, признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (Превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (Получение взятки), ч. 1 ст. 222 УК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов)», — сказано в сообщении.

Кадиева осудили по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК (дача взятка) и по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата), он получил 15 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом.

Магомедов тоже проходил по ч. 4 ст. 160 УК, ему назначили пять лет колонии. Но в связи с истечением сроков давности он был освобожден от наказания.

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