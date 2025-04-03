«Наша Нiва»: У мужа белорусской журналистки-эмигрантки нашли «паспорт прикрытия» 3.04.2025, 2:02

Ольга Семашко и Федор Викторович Горбачёв, он же Виктор Федорович Маковеев. Фото из социальных сетей

Журналистка 20 лет работала на БТ, муж является сотрудником компании Wargaming.

Журналисты «Нашей Нiвы» нашли паспорт прикрытия у мужа известной журналистки, которая в 2020-м уволилась с государственного радио, возглавляла белорусскую редакцию польского радио Wnet и занималась аудитом Марафона солидарности с политзаключенными.

Речь о сотруднике компании Wargaming Федоре Горбачеве. Вместе с женой Ольгой Семашко он сегодня живет в Литве. В 2018-м Горбачев получил паспорт оперативного прикрытия на имя Виктора Макавеева, утверждают журналисты. Этот документ они проверили с помощью «Белпол». Лица на паспортах идентичны, а на имя Макавеева не зарегистрированы ни телефоны, ни какое-либо имущество в Беларуси.

В комментарии изданию Горбачев отрицает, что имеет еще один паспорт для агентурной деятельности.

«Наша Нiва» утверждает, что «Байпол» обнаружил паспорт на имя Макаеева еще в 2023 году и сообщил об этом в офис Тихановской, но дальше дело заглохло.

«Мы не проверяем всех, кто идет в демократическое движение или независимые медиа — это задача руководителей этих организаций. Если возникают сомнения, то все сегодня знают, что любого можно проверить по базам. Почему ее и ее окружение не проверяли те организации, куда она шла? Я не знаю. А со своей стороны, получив эту информацию в 2023-м, я выводы сделал: у нас она не работала, пересечений не было. Также я проинформировал некоторых партнеров об этой информации», — прокомментировал изданию старший советник Тихановской Франак Вечорко.

Как сообщал Charter97.org, ранее Чехия обвинила белоруску Наталью Шевко-Судленкову в работе на разведку РФ.

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