В Белом доме опровергли слухи об уходе Маска
- 3.04.2025, 4:14
Пресс-секретарь Трампа назвала появившеюся информацию об уходе бизнесмена «мусором».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла потенциальное увольнение Илона Маска с должности главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и назвала информацию издания Politico об этом «мусором».
«Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Илон покинет государственную службу как специальный правительственный сотрудник, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», – прокомментировала Левитт возможный уход Маска с работы в администрации Трампа в сообщении на Х.
Между тем, продажи Tesla за первые три месяца года упали на 13%, что, вероятно, вызовет еще большее беспокойство инвесторов, которые и без того озабочены тем, что политическая деятельность генерального директора Tesla Илона Маска негативно влияет на прибыль компании.