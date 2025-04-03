В Белом доме опровергли слухи об уходе Маска 3.04.2025, 4:14

Кэролайн Левитт

Пресс-секретарь Трампа назвала появившеюся информацию об уходе бизнесмена «мусором».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла потенциальное увольнение Илона Маска с должности главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) и назвала информацию издания Politico об этом «мусором».

«Илон Маск и президент Трамп публично заявили, что Илон покинет государственную службу как специальный правительственный сотрудник, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена», – прокомментировала Левитт возможный уход Маска с работы в администрации Трампа в сообщении на Х.

Между тем, продажи Tesla за первые три месяца года упали на 13%, что, вероятно, вызовет еще большее беспокойство инвесторов, которые и без того озабочены тем, что политическая деятельность генерального директора Tesla Илона Маска негативно влияет на прибыль компании.

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