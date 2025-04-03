Европа выделит еще €1 млрд на поддержку энергетики Украины 3.04.2025, 5:01

Об этом сообщил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития.

Украина получит еще €1 млрд на поддержку энергетического сектора, заявил вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Маттео Патроне, пишет Bloomberg.

«Энергетическая безопасность — самая важная», — заявил он журналистам в Киеве. Патроне отметил, что банк уже направил на поддержку украинской энергетики €2 млрд с момента начала специальной военной операции в 2022 году, а в 2025 году финансирование существенно возрастет.

«С учетом мероприятий, которые мы собираемся финализировать, а также с учетом наших планов, в частности, в государственном секторе, эти €2 млрд значительно увеличатся в 2025 году. Примерно до €3 млрд, возможно — к концу этого года», — приводит его слова Reuters.

По словам вице-президента ЕБРР, банк принял решение сконцентрироваться на поддержке энергетической инфраструктуры, так как она была «особенно уязвима в прошлом году». Патроне также отметил, что возобновляемые источники энергии составляют около 10% энергобаланса страны, и его организация нацелена на расширение этой доли.

Помимо этого, Патроне заявил, что его банк выступил в качестве замены программы финансирования агентства USAID после того, как его сотрудники получили распоряжение о приостановке проектов в Украине.

«Мы рассматриваем возможность найма большего числа людей, которые смогут частично скомпенсировать текущее положение», — сказал он.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что ЕБРР работает во взаимодействии с государственной энергетической компанией «Нафтогаз» над финансированием закупок природного газа на следующую зиму.

С февраля 2022 года ЕБРР направил в Украину €6,4 млрд. В декабре 2024 года банк предоставил государственной железнодорожной компании Украины кредит на €180 млн для установки децентрализованных малых газовых электростанций мощностью до 270 мегаватт. Помимо этого, банк одобрил «Укрнафта» кредит на €80 млн для финансирования поставок и установки аналогичных электростанций на 100 мегаватт.

По словам украинских чиновников, с марта 2024 года Украина потеряла половину генерирующих мощностей. Отмечается, что власти страны предпринимают попытки по децентрализации своей деятельности, восстановлению и модернизации, обращаясь к солнечной и ветроэнергетике, а также небольшим модульным газовым турбинам.

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