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Трамп объявил всему миру торговую войну

  • 3.04.2025, 0:29
Трамп объявил всему миру торговую войну

Президент США вводит пошлины в отношении всех стран.

В Розовом саду Белого дома в среду президент Дональд Трамп озвучил, какими именно налогами на импорт он обложил разные страны и товары. Это мероприятие он сам назвал «День экономической независимости Америки».

Трамп ввел новые пошлины практически против всех стран. Эти меры он назвал ответными и восстанавливающими справедливость в торговле.

На импорт из Евросоюза вводятся пошлины в размере 20%, из Китая - 34%, и з Вьетнама — 46%, Тайваня — 32%, из Японии — 24%, из Южной Кореи — 25%, из Таиланда — 36%, из Швейцарии — 31%, из Индонезии — 32%, из Малайзии — 24%, из Камбоджи — 49%, из Великобритании — 10% и из Южной Африки — 30%.

Минимальный размер пошлин США на товары из других стран составит 10%, объявил президент Трамп.

«Мы установим минимальный тариф в 10% на товары из других стран — это поможет восстановить нашу экономику и остановить жульничество». Что касается зеркальных пошлин, то мы не будем брать столько, сколько они берут с нас. Мы возьмем примерно половину. Это добросовестно, это справедливо», — сказал американский президент.

Новые тарифы вступят в силу с 3 апреля.

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