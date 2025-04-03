В Белом доме объяснили, почему новые пошлины США не затронули Беларусь, РФ и Северную Корею 4 3.04.2025, 7:39

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Представитель администрации Трампа рассказал подробности.

Глобальные взаимные тарифы, объявленные президентом США Дональдом Трампом, обошли ряд подсанкционных стран. Среди них Россия и Северная Корея.

Об этом сообщает The New York Times.

Представитель Белого дома рассказал американской газете на условиях анонимности, что представленные Трампом взаимные пошлины не распространяются на Беларусь, Кубу, РФ и КНДР из-за того, что такие страны и так находятся под санкционными ограничениями и «сталкиваются» со значительными тарифами

По словам представителя администрации Трампа, такие государства «уже сталкиваются с чрезвычайно высокими тарифами, а наши ранее введенные санкции препятствуют любой значительной торговле с этими странами».

Новые глобальные пошлины от США

Напомним, что президент США объявил о введении универсального или «минимального базового тарифа» в 10% на импорт «из всех стран мира», и введение дополнительных индивидуальных пошлин примерно для 60 стран.

В обнародованном Белым домом перечне тарифов указаны 183 государства и Евросоюз.

Добавим, что для Украины вводятся базовые пошлины на уровне 10%. Кроме того, официальный Вашингтон заявил, что пока пошлины в отношении Канады и Мексики не будут применяться.

Взаимные тарифы от Трампа должны вступить в силу 9 апреля. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.

Также Трамп подписал указ, которым вводятся 25% пошлины на автомобили и запчасти, импортируемые в США. Тарифы на автомобили вступают в действие уже с 3 апреля, на запчасти - чуть позже.

В Белом доме рассказали, что Штаты не планируют вводить взаимные тарифы на некоторую импортную продукцию. В частности, под исключение попали товары, которые представляют критическую важность для производства и национальной безопасности США.

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