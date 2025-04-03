Forbes: Захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами 3.04.2025, 7:57

1,574

Это усиливает отсталость РФ в войне беспилотников.

Российские военные захватывают украинские дроны, которые заражают их системы вредоносным программным обеспечением, пишет Forbes.

Война между Россией и Украиной характеризуется широким использованием беспилотников, влияющих на ведение боевых действий. Недавнее видео в соцсетях, вероятно российского происхождения, предупреждает о вредоносном ПО на украинских дронах, которое заражает российские системы.

Вредоносное ПО на украинских дронах

По данным Reddit, варианты этого ПО «выжигают USB-порт, препятствуют перепрошивке и повторному использованию дрона». Встроенные механизмы затрудняют использование захваченных беспилотников, заставляя Россию усиливать кибербезопасность. Это затрудняет анализ украинских дронов и задерживает разработку технологий борьбы с ними.

Некоторые варианты вредоносного ПО блокируют повторное изображение жесткого диска дрона. Даже в случае успешного восстановления система может передать данные оператору ВСУ, что ставит под угрозу российских военных. Это уменьшает мотивацию РФ к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

Последствия применения вредоносного ПО

Использование этой тактики демонстрирует, как Украина применяет свои сильные стороны в ІТ-сфере. Интеграция вирусов в беспилотники позволяет минимизировать расходы, усложняя работу российских технологов. В перспективе такие методы могут распространиться на другие электронные системы, ограничивая способность РФ изучать или перепрофилировать украинское оборудование.

Россия, вероятно, будет внедрять подобные механизмы в свои дроны, что приведет к технологической гонке в области кибербезопасности. Стороны будут вынуждены постоянно обновлять антивирусные системы и разрабатывать более изощренные методы заражения вражеской техники.

Последние три года свидетельствуют о росте технологического соперничества. Оснащение украинских беспилотников вредоносным ПО может повлиять не только на эффективность беспилотных операций, но и на более широкий контекст военной киберборьбы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com