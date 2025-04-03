закрыть
3 апреля 2025, четверг, 8:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Forbes: Захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами

  • 3.04.2025, 7:57
  • 1,574
Forbes: Захваченные украинские дроны заражают системы РФ вирусами

Это усиливает отсталость РФ в войне беспилотников.

Российские военные захватывают украинские дроны, которые заражают их системы вредоносным программным обеспечением, пишет Forbes.

Война между Россией и Украиной характеризуется широким использованием беспилотников, влияющих на ведение боевых действий. Недавнее видео в соцсетях, вероятно российского происхождения, предупреждает о вредоносном ПО на украинских дронах, которое заражает российские системы.

Вредоносное ПО на украинских дронах

По данным Reddit, варианты этого ПО «выжигают USB-порт, препятствуют перепрошивке и повторному использованию дрона». Встроенные механизмы затрудняют использование захваченных беспилотников, заставляя Россию усиливать кибербезопасность. Это затрудняет анализ украинских дронов и задерживает разработку технологий борьбы с ними.

Некоторые варианты вредоносного ПО блокируют повторное изображение жесткого диска дрона. Даже в случае успешного восстановления система может передать данные оператору ВСУ, что ставит под угрозу российских военных. Это уменьшает мотивацию РФ к перепрофилированию украинских беспилотников, которые в условиях дефицита ресурсов являются ценным трофеем.

Последствия применения вредоносного ПО

Использование этой тактики демонстрирует, как Украина применяет свои сильные стороны в ІТ-сфере. Интеграция вирусов в беспилотники позволяет минимизировать расходы, усложняя работу российских технологов. В перспективе такие методы могут распространиться на другие электронные системы, ограничивая способность РФ изучать или перепрофилировать украинское оборудование.

Россия, вероятно, будет внедрять подобные механизмы в свои дроны, что приведет к технологической гонке в области кибербезопасности. Стороны будут вынуждены постоянно обновлять антивирусные системы и разрабатывать более изощренные методы заражения вражеской техники.

Последние три года свидетельствуют о росте технологического соперничества. Оснащение украинских беспилотников вредоносным ПО может повлиять не только на эффективность беспилотных операций, но и на более широкий контекст военной киберборьбы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Урок истории
Урок истории Александра Матвийчук
Три роты на квадратный километр
Три роты на квадратный километр Александр Коваленко
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси
Шокирующий доклад о женщинах-политзаключенных в Беларуси Наталья Радина
Китайская заграница не помогла
Китайская заграница не помогла Владимир Рувинский