Спецпредставитель Трампа встретился с главным переговорщиком Путина 3.04.2025, 8:08

Reuters узнал детали.

Ключевой переговорщик российского лидера Владимира Путина Кирилл Дмитриев встретился с официальными лицами США в Вашингтоне, в частности, со спецпредставителшем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Как отмечает издание, Дмитриев, бывший инвестиционный банкир Goldman Sachs, является одним из самых опытных членов российской элиты в отношениях со США, имеющим тесные связи с некоторыми ключевыми членами команды Трампа. При этом он является самым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США по государственным делам после вторжения России на Украину в 2022 году.

Как заявили американские чиновники спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф пригласил Дмитриева в Соединенные Штаты на прошлой неделе. Дмитриев пребывает под санкциями США, но Белый дом поручил Государственному департаменту выдать Дмитриеву краткосрочное разрешение на поездку в страну.

Как отмечает Reuters, Дмитриев может сыграть ключевую роль в восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном со времен самых опасных моментов холодной войны. Он сыграл важную роль в ранних контактах с США, когда Трамп был впервые избран президентом в 2016 году, а также в построении отношений с Саудовской Аравией, что привело к соглашению о ценах на нефть в рамках расширенного форума производителей ОПЕК+.

За последние недели Дмитриев упомянул множество инициатив, в которых Россия и США могли бы работать вместе, от инвестиций, редкоземельных металлов и энергетики до Арктики, космоса и сотрудничества с Илоном Маском.

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