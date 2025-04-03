В России вдова оккупанта совершила самоубийство на глазах у детей
- 3.04.2025, 8:20
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Об инциденте рассказала ГАИ Хакасии.
В Хакасии (Российская Федерация) вдова российского оккупанта совершила самоубийство. Как сообщает местная Госавтоинспекция, 26 марта на трассе, соединяющей столицу республики Абакан и город Ак-Довурак в Туве, под колесами грузовика погибла 41-летняя женщина Галина Мохонько.
Момент трагедии попал на запись видеорегистратора ехавшей следом машины.
Все произошло на глазах у двух дочерей женщины — восьми и пяти лет. Они стояли на обочине.
Как позже выяснили журналисты, летом Галина узнала, что ее муж пропал без вести на фронте. А за месяц до самоубийства ей сообщили, что он погиб.
Детей, переживших сильный стресс, позже забрала скорая помощь. Сообщается, что старшая дочь долго не могла ничего сказать. С ними работают психологи.