В России вдова оккупанта совершила самоубийство на глазах у детей 3.04.2025, 8:20

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Об инциденте рассказала ГАИ Хакасии.

В Хакасии (Российская Федерация) вдова российского оккупанта совершила самоубийство. Как сообщает местная Госавтоинспекция, 26 марта на трассе, соединяющей столицу республики Абакан и город Ак-Довурак в Туве, под колесами грузовика погибла 41-летняя женщина Галина Мохонько.

Момент трагедии попал на запись видеорегистратора ехавшей следом машины.

Все произошло на глазах у двух дочерей женщины — восьми и пяти лет. Они стояли на обочине.

Как позже выяснили журналисты, летом Галина узнала, что ее муж пропал без вести на фронте. А за месяц до самоубийства ей сообщили, что он погиб.

Галина Мохонько

Детей, переживших сильный стресс, позже забрала скорая помощь. Сообщается, что старшая дочь долго не могла ничего сказать. С ними работают психологи.

Место трагедии

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