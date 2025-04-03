США отправили второй авианосец на Ближний Восток и пригрозили уничтожить Иран к сентябрю 1 3.04.2025, 8:28

Фото: Reuters

Авианосец Carl Vinson сопровождает ударная группа.

Министерство обороны США перебрасывает на Ближний Восток авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Carl Vinson.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. «После завершения плановых учений в Индо-Тихоокеанском регионе авианосная ударная группа во главе с USS Carl Vinson прибудет в зону ответственности Центрального командования США (CENTCOM) для укрепления региональной стабильности, сдерживания агрессии и обеспечения безопасности торговых путей», — говорится в заявлении Парнелла. В регионе Carl Vinson присоединится к авианосцу USS Harry S. Truman, который ранее неоднократно подвергался атакам хуситов в районе Красного моря.

Источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа, рассказали Express, что Иран может «перестать существовать к сентябрю», если не согласится на ядерную сделку и не начнет сворачивать свою ядерную программу. «Да, есть стремление дать президенту Трампу возможность заключить выгодную сделку, которую мы также предпочли бы войне. Но военный вариант остается на столе, и время для принятия решения приближается», — приводит издание слова источника.

USS Carl Vinson оснащен двумя пусковыми установками Mk 57 Mod13 Sea Sparrow; двумя пусковыми установками ракет RIM-116 Rolling Airframe; двумя автоматизированными системами ближнего боя Phalanx CIWS. Кроме того, он способен нести на борту до 90 самолетов и вертолетов.

Также США уже разместили на контролируемом Великобританией острове Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) шесть стратегических бомбардировщиков-невидимок B-2 Spirit. Эти бомбардировщики способны нести противобункерные боеприпасы, способные уничтожить военные и ядерные объекты Ирана. Их действия, вероятно, будут поддерживать шесть самолетов-заправщиков Stratotanker, которые также были замечены на базе Диего-Гарсия. Подобное усиление позволяет ВВС США совершать дальние операции по нанесению ударов по Ирану с возможностью возвращения на исходные позиции.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что агентство Mehr сообщило о закрытии воздушного пространства над Ираном и переводе армии страны в состояние повышенной боеготовности. Однако в данный момент такого сообщения на сайте Mehr нет.

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