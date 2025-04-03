ЕС готовит экстренные меры в ответ на пошлины Трампа 3.04.2025, 8:32

Для защиты европейской экономики.

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины являются серьезным ударом по мировой экономике. Евросоюз готов принять контрмеры, если переговоры с Вашингтоном провалятся.

Об этом сказал глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление.

«Мы уже завершаем работу над первым пакетом контрмер в ответ на пошлины на сталь. И теперь мы готовимся к дальнейшим контрмерам для защиты наших интересов и нашего бизнеса, если переговоры не увенчаются успехом», - сказала она.

Глава Еврокомиссии не предоставила никаких подробностей о будущих мерах ЕС. ЕС планирует ввести встречные пошлины на американские товары на сумму до 26 млрд евро в этом месяце в ответ на американские пошлины на сталь и алюминий, которые вступили в силу 12 марта.

Трамп объявил о введении минимальной пошлины в размере 10% на большинство товаров, импортируемых в США, и более высокой ставке в 20% для Европейского Союза, что дало толчок глобальной торговой войне, которая грозит привести к росту инфляции и затормозить экономический рост в США и во всем мире.

Колоссальные последствия

Фон дер Ляйен заявила, что глубоко сожалеет о шаге США, и предупредила о «колоссальных последствиях» для мировой экономики, включая уязвимые страны, сталкивающиеся с одними из самых высоких пошлин США.

«Неопределенность будет нарастать и спровоцирует дальнейший рост протекционизма», - сказала она, указав на рост потребительских расходов на продукты питания, лекарства и транспорт, а также на сбои в работе предприятий.

«Более того, похоже, в беспорядке нет порядка, нет четкого пути к той сложности и хаосу, которые возникают из-за того, что страдают все торговые партнеры США», - продолжила она.

Фон дер Ляйен заявила, что согласна с Трампом в том, что другие несправедливо воспользовались правилами мировой торговли, и готова поддержать усилия по их реформированию.

«Еще не поздно решить проблемы путем переговоров», - сказала она.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что введет базовый тариф в размере 10% на весь импорт, и показал диаграмму, показывающую более высокие пошлины для некоторых крупнейших торговых партнеров страны, включая 34% для Китая и 20% для Европейского Союза. Также Трамп подтвердил тариф на автомобили и автозапчасти в размере 25%.

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