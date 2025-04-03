Рафал Тшасковский побеждает всех: результаты последнего опроса в Польше 3.04.2025, 9:00

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Исследование мнения избирателей проводилось с 31 марта по 1 апреля.

Согласно последнему опросу исследовательского института Pollster, кандидат в президенты от Гражданской коалиции (Koalicja Obywstelska, KO) Рафал Тшасковский побеждает во втором туре выборов как Кароля Навроцкого, так и Славомира Ментцена, сообщает tvn24.pl.

Согласно опросу, если бы второй тур президентских выборов в Польше проходил в это воскресенье и соперничали друг с другом кандидат KO Рафал Тшасковский и кандидат ПиС Кароль Навроцкий, первый получил бы 57 процентов голосов, а второй - 43 процента.

Если бы противником Тшасковского был Славомир Ментцен, кандидат в президенты от правой партии «Конфедерация», то нынешний мэр Варшавы получил бы 55 процентов поддержки, а кандидат «Конфедерации» - 45 процентов голосов.

Исследование было проведено Институтом исследований Pollster по заказу Super Expressu с 31 марта по 1 апреля методом CAWI на выборке из 1007 взрослых граждан Польши. Структура выборки была репрезентативной для граждан Польши старше 18 лет. Максимальная ошибка оценки составила около 3 процентов.

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