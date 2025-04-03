В финале кубка Испании сыграют «Барселона» и «Реал»
- 3.04.2025, 9:02
«Барселона» в гостях минимально переиграла мадридский «Атлетико».
В ответном полуфинальном матче Кубка Испании «Барселона» в гостях минимально переиграла мадридский «Атлетико», пишет betnews.by.
Единственный гол на счету Феррана Торреса.
Атлетико — Барселона — 0:1 (Ферран Торрес, 27).
Первый матч — 4:4.
Днем ранее определился первый финалист Кубка Короля. В противостоянии «Реала» и «Реала Сосьедад» понадобилось дополнительное время, а исход спора решил гол Антонио Рюдигера на 115-й минуте.
Таким образом, в финале Кубка Испании встретятся «Реал» и «Барселона». Игра состоится 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.