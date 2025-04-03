Трамп ввел 10% пошлину против необитаемых островов Герд и Макдональд

Трамп ввел 10% пошлину против необитаемых островов Герд и Макдональд11
- 3.04.2025, 9:06
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Острова населяют популяции пингвинов, тюленей и морских птиц.
В перечне введенных пошлин Дональда Трампа оказались и необитаемые острова Герд и Макдональд.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Это необитаемый архипелаг в южной части Индийского океана, состоящий из двух основных островов - Герд и Макдональд. Принадлежит Австралии.
Острова населяют большие популяции пингвинов, тюленей и морских птиц.
На островах постоянное население отсутствует, их посещают туристы (без высадки на берег) и научные экспедиции.
Люди высаживались на острове всего дважды в истории - в 1971 и 1980 годах.
Напомним, Трамп подписал указ о введении минимального 10-процентного тарифа на почти все товары, поступающие в США. Для некоторых стран тарифы выше. В частности, Китай - 34%, Евросоюз - 20%.