«Приходится выбирать — открыть дверь или поговорить по телефону» 3.04.2025, 9:27

Жители Новой Боровой остались с дорогим и неработающим оборудованием.

Одной из мелких «плюшек» покупки квартир в Новой Боровой стали домофоны с видеосвязью и Face ID. Однако жители негодуют: с работой новомодных устройств есть проблемы. Жильцы некоторых кварталов неоднократно обращались в управляющую компанию «А-100 Комфорт» с этим вопросом, однако проблема не решена. Tochka.by попыталась разобраться, почему так происходит и когда домофоны начнут полноценно работать.

«Часто спускаюсь вниз, чтобы впустить людей в подъезд»

Антон — житель квартала «Вишневый». Перед покупкой квартиры в Новой Боровой в марте 2023 года мужчину заверили, что в дом оборудуют домофонами Tantos. На этих устройствах звонок и видео передаются на установленный в квартире монитор. Однако во время приема жилья в июне 2024-го оборудование оказалось другим.

«Обещанные мониторы внутри квартиры не установили, вместо этого у нас теперь новая система HomeID. Она полностью завязана на специальном приложении. Его нужно установить на свои гаджеты», — рассказывает житель Новой Боровой.

Вместо привычной системы приходится пользоваться смартфоном: туда транслируется видео и там же можно открыть дверь.

Антон жалуется и на звонки, которые, по его словам, доходят лишь в половине случаев. Особенно явно проблема проявляется в 20.00−21.00, когда чаще всего приезжают курьеры.

Жильцы пытались разобраться с этим вопросом — вызывали специалистов, переустанавливали приложение, но ситуация не поменялась.

«Проблема еще и в том, что изображение появляется только через 5−10 секунд. До этого видишь просто черный экран», — добавляет собеседник.

Распознавание лиц в домофонах тоже не работает. Однако, поскольку в устройствах все-таки есть видео, жители сталкиваются с ситуацией, когда домофон начинает неприятно пищать, из-за того что не может распознать лицо пришедшего человека.

«Все сводится к тому, что в большинстве случаев мне просто приходится спускаться вниз, чтобы запустить гостей и курьеров. Домофон либо не работает, либо человек не может по нему дозвониться в квартиру», — говорит Антон.

«Приходится выбирать — открыть дверь или поговорить по телефону»

Виктория живет в квартале «Жасминовый». В ее доме также установлен домофон с неработающим Face ID, и дверь ей приходится открывать с помощью чипа или кода.

«Ощущение, будто эта функция была заявлена исключительно как маркетинговый ход. По сути, чтобы пустить пыль в глаза», — жалуется жительница Новой Боровой.

Кроме того, у жильцов новостроек есть недовольство и по поводу домофонов в закрытых дворах. Так, например, детям приходиться давать ключи, чтобы они могли самостоятельно вернуться в подъезд. Но ими же дети могут открыть калитку двора и выйти из него. Люди такую систему считают небезопасной, поэтому жителям не хватает обещанного Face ID.

Под одним из постов в аккаунте А-100 даже разгорелся спор на эту тему.

Как утверждает собеседница, в некоторых ситуациях приходится выбирать — либо поговорить по телефону, либо прервать разговор и открыть дверь.

«К тому же, когда кто-то звонит в домофон, вызов приходит на все подключенные устройства всем членам семьи. Это максимально неудобно», — отмечает Виктория.

По ее словам, такие домофоны — большая экономия застройщика на коммуникациях, ведь в квартиру не нужно тянуть дополнительные провода.

«На этаже у нас тоже поставили максимально примитивный Bluetooth-звонок. На Wildberries он стоит копейки. И когда тебе звонят с этажа в квартиру, то ты не можешь посмотреть, кто за дверью. Так не должно быть», — считает Виктория.

«Остались с дорогим и неработающим оборудованием»

Еще один житель «Жасминового» квартала, Максим, утверждает, что вроде бы покупал квартиру под соусом «самое-самое», но вопросы возникают даже с такими базовыми вещами, как видеодомофон.

«В „А-100 Комфорт“ в устной беседе мне сказали, что наши домофоны пока не будут нормально работать. Все из-за закона о защите персональных данных. А на вопрос, зачем тогда было ставить такое дорогое оборудование, ответа я не получил», — рассказывает собеседник.

По его словам, жильцы оказались с дорогим и не работающим должным образом оборудованием.

«Нам как жильцам очень хочется узнать, когда заработает функция Face ID. К тому же непонятно, почему застройщик ставит в новые дома видеодомофоны без домашнего внутреннего блока. Сейчас прием вызова идет только на смартфоны и планшеты жильцов», — говорит Максим.

Проблема отсутствия блока, как утверждает житель Новой Боровой, в том, что если на смартфоне закончится зарядка или пропадет интернет, то есть вероятность потерять доставку, не пустить гостя или даже скорую помощь.

Что ответили в Национальном центре по защите персональных данных?

С вопросом о том, какие могут быть препятствия в работе домофонного оборудования с Face ID, мы обратились в Национальный центр защиты персональных данных.

В учреждении подчеркнули, что установка и использование домофонов с функцией видеозаписи и применением технологии Face ID не противоречит законодательству о персональных данных.

Однако если используются технологии, посредством которых осуществляется идентификация человека по биометрическим персональным данным — например, по отпечаткам пальцев, радужной оболочке глаза и характерным признакам лица, — то осуществляется обработка специальных персональных данных. А для этого нужно согласие жильцов.

«В соответствии со статьей 8 закона о защите персональных данных, обработка таких сведений без согласия субъекта запрещена, за исключением случаев, предусмотренных в законе. В описанной ситуации таких исключений нет», — отметили в центре.

При этом нужно предоставить альтернативные способы доступа в здание тем, кто не согласен на обработку своих биометрических персональных данных. Например, с помощью электронных ключей (чипов) или карт.

Кроме того, организация, установившая домофоны с видеозаписью и Face ID, должна не только обеспечить защиту персональных данных (организационные, правовые и технические меры), но и реализовать комплекс мер по предупреждению рисков для прав и свобод субъектов персональных данных.

Учреждение направило запрос управляющей организации жилого комплекса «Новая Боровая» о предоставлении необходимых сведений по этому вопросу.

Что говорит застройщик?

В «А-100 Девелопмент» мы тоже спросили, как будет решаться проблема с домофонами в Новой Боровой.

«Мы стремимся обеспечивать максимальный уровень комфорта и безопасности в наших жилых комплексах. С этой целью на этапе проектирования были внедрены современные системы идентификации лиц Face ID», — ответили в компании застройщика.

Для использования системы Face ID в Беларуси от организаций, работающих с личными данными, требуется выполнение ряда условий.

Так, компания должна четко определить, зачем она обрабатывает персональные данные. В случае с Face ID это нужно для обеспечения контролируемого доступа. Кроме того, нужно получить согласие людей на использование их фотографий.

Также организация должна разработать и внедрить ряд локальных нормативных актов. Наиболее сложная техническая задача — создание и аттестация системы защиты информации, отвечающая требованиям регулятора.

«Понимая, что выполнение этих требований может быть сложным для товариществ собственников, мы разработали решение, позволяющее им в полной мере соблюдать закон. Это решение включает в себя технические меры, которые в настоящий момент проходят процедуру согласования», — акцентировал застройщик.

После того как все согласования будут завершены, начнется процесс аттестации системы защиты информации. Получив соответствующий сертификат, компания сможет легально обрабатывать биометрические данные жителей, которые согласны на использование Face ID.

В «А-100 Девелопмент» подчеркнули, что жители, не желающие использовать систему Face ID, смогут продолжить пользоваться имеющимися идентификаторами (чипами).

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